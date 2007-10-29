Уникальная спасательная операция завершена на Гомельщине

Со дна Березины поднят бронекатер знаменитой Пинской военной флотилии.

Он затонул в самом начале Великой Отечественной. На счету белорусских водолазов это далеко не первая находка - были и танки, и даже самолеты, но особенность этого экспоната в том, что выпущен катер в американском Огайо.

Этим находкам предшествовал титанический труд: не один год сбора исторической информации и целый месяц земляных работ. Как оказалось, останки бронекатера "БК-205" покоятся на левом берегу реки Березина. более чем за полвека русло реки отклонилось на десятки метров вправо, и судно глубоко увязло в речном песке.

Сегодня история гибели бронекатера известна в подробностях: 27 июля 1941 года, после успешно выполненного задания по уничтожению немецкой переправы в районе деревни Паричи, бронекатер был атакован противником и выведен из строя.

Архивные сведения позволяли надеяться исследователям на то, что БК-205-ый удастся поднять почти целиком. Однако при подъёме вскрылись новые исторические факты. Изучив некоторые детали бронекатера, специалисты сделали вывод, что в 1944 году при отступлении немцы заминировали и взорвали это судно. Поэтому в музеи отправятся лишь фрагменты геройского катера.

Подъём бронекатера, стал второй частью международной экспедиции с участием представителей поисковых объединений и научных учреждений Беларуси, Украины и России. В августе из Березины уже были извлечены фрагменты монитора "Винница". А совсем скоро в Черниговской области Украины начнётся подъём монитора "Смоленск".

