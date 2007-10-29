Беларусь во власти туманов

Четвертые сутки туманы господствуют на территории республики.

В условиях плохой видимости водителям сложнее сориентироваться на дороге. И как результат - возросшее количество ДТП на автотрассах страны. Самая неожиданное из них произошло сегодня в столице. Иномарка едва не сбила лошадь на одной из самых оживленных городских магистралей.

Конец октября, ноябрь месяц отличаются тем, что это самые туманные месяцы. Практически половина месяца в туманах. Это связано с тем, что на нашу территорию поступает более влажный теплый воздух на уже остывшую поверхность и складываются все благоприятные условия для образования тумана

В условиях плохой видимости водителю все труднее становится уследить за состоянием на дороге. Как результат - на улице Горецкого иномарка врезалась в гужевую повозку, на пятнадцатом километре Слуцкой трассы из-за несоблюдения дистанции и скоростного режима столкнулись два автомобиля.

Помочь водителю контролировать движение на дороге - задача службы Госавтоинспекции. Соблюдая правила движения в условия плохой видимости, водитель сохранит и свою жизнь, и жизнь пешехода.

С начала года только в Минской области в ДТП пострадало 1308 человек, 361 человек погиб. И эта цифра с каждым днем растет.

