Беларусь празднует День рождения комсомола

89 лет назад в СССР появилась эта молодежная организация.

Сегодня ветераны комсомольского движения, а также его молодые правопреемники - БРСМ - принимали поздравления в городской ратуше. С приветственным словом выступил заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков.

Под старым комсомольским знаменем в ряды БРСМ и белорусской пионерии торжественно посвятили пятнадцать молодых минчан. Подобные мероприятия сегодня прошли по всему городу.

Школу комсомола прошли 160 миллионов человек. Наши корреспонденты встретились с теми, кто стоял у истоков самого массового молодежного движения и узнали смысл лозунга "За миллион физкультурников!"

Комсомольское движение зародилось в СССР в 1918 году. А уже спустя три года комсомольцы провели первый массовый субботник. Вырученные деньги пошли на помощь голодающим. Строительство БАМА и советских промышленных гигантов. В послужном списке настоящего комсомольца - сотни благотворительных операций.

Узнать историю комсомольского движения можно в музее ВЛКСМ, пока единственном в Республике. Сегодня здесь гости - ветераны комсомола. Именно они и приносили сюда большинство экспонатов. Многочисленные уставы молодежной организации, билеты, галстуки, награды за труд и гордость музея - костюм главного комсомольца Петра Климука.

День рождения ВЛКСМ празднуют сегодня и ветераны, и молодежь. Ведь школу комсомола прошли и те, кому сегодня чуть больше 30. Торжества проходят по всей стране, но главные подарки припасены до следующего юбилея. В 2008 году планируется завершить благоустройство Комсомольского озера и установить памятный знак в честь комсомола.