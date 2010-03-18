Мингорисполком: До 2030 года на месте всех минских малоэтажек будут построены многоэтажные дома

В гостях у программы «Большой город» генеральный директор Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.

Екатерина Забенько: Все минчане, несмотря на доставляемые неудобства, мечтают, чтобы в их доме, особенно если это хрущевка, был сделан капитальный ремонт и утепление стен.

В последнее время вокруг хрущевок было очень много споров. Сначала вроде их собрались сносить, потом решили перестраивать и делать капитальный ремонт. Какие планы на счет этих домов, которых в Минске более двух тысяч?

Владимир Реентович: Хрущевки, имеющие более трех этажей (как правило, это 5-этажные жилые дома), будут реконструироваться: в них будет проводиться капитальный ремонт. При согласии более половины собственников квартир таких домов будет выполняться мансардное строительство (об этом рассказывалось в сюжете), отстройка одного-двух этажей с пристройкой лифтов и капитальный ремонт всего дома.

Согласно перспективному плану застройки города до 2030 года, жилые дома малоэтажной постройки (1-3-этажные) подлежат сносу. На их месте будут построены многоэтажные жилые дома.

Надстройка мансарды принята пока во Фрунзенском районе по ул. Данилы Сердича для домов 4, 6, по ул. Я. Мавра для ряда домов, в Первомайском районе по пр. Независимости для домов 103, 105, 107, 109, 111 и в Центральном районе для ряда жилых домов.

В нашем сюжете вы можете увидеть, как была выполнена надстройка мансарды в одном из минских домов.