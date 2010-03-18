Мингорисполком: Ознакомиться с планом капитального ремонта в Минске можно в ЖРЭО по месту жительства

В гостях у программы «Большой город» генеральный директор Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.

Екатерина Забенько: Скажите, пожалуйста, как определяется очередность домов, которые будет подвергнуты капитальному ремонту. Ведь все жители Минска одновременно делают отчисления в фонд капитального ремонта.

Владимир Реентович: Жители жилых домов ЖСК только с 1999 года начали делать отчисления в фонд капитального ремонта. До 1999 года жилые дома они занимались техническим обслуживанием самостоятельно.

Сегодня уже разработана программа капитального ремонта всего жилого фонда Минска на период с 2005 по 2015. Ознакомиться с этой программой можно в жилищном объединении по месту жительства. Ежегодную программу ремонта жилых домов имеются в жилищных службах, жилищных объединениях, а также публикуются в журнале «Живи как хозяин».

Екатерина Забенько: Скажите, пожалуйста, могут ли корректироваться планы ремонта? Могут ли какие-то дома взяться дополнительно в ежегодный план?

Владимир Реентович: Да, такое возможно. В 2009 году мы отремонтировали на 150 тыс. кв. метров больше, чем было запланировано. В первую очередь в эту программу входят дома, имеющие острую необходимость в ремонте. Администрация района выносит соответствующее решение, которое утверждает Мингорисполком. Такие дома попадают на капитальный ремонт вне очереди.

ВОПРОСЫ ОТ МИНЧАН НА УЛИЦЕ

Сначала нам обещали, что капитальный ремонт будет проведен в 2000 году, а потом — в 2003. Мы обратились с этим вопросом в ЖРЭО. Нам сказали, что на текущий год нас не включили в план. Когда будет проведен капитальный ремонт, неизвестно…

Почему при проведении косметического ремонта в моем подъезде с жильцов взимались дополнительные средства? Ведь мы постоянно отчисляем деньги на капитальный ремонт.

Владимир Реентович: Во-первых, денежные средства на ремонт подъездов взимались на добровольной основе. Во-вторых, в соответствии с 920-м решением Мингорисполкома 2004 года предусматривалось долевое участие граждан в ремонте подъезда. Если большая часть граждан (более 2/3 граждан подъезда) не соглашается на ремонт, то он переносится на более поздний срок. Если же большинство граждан согласилось, то тогда, согласно закону о совместном домовладении, решение подчиняется большинству.

Отчисления на капитальный ремонт не входят в отчисления на ремонт подъезда. Текущий ремонт включает косметический ремонт, профилактический ремонт, уборку. Текущий ремонт производят жилищные службы.

Долевое участие граждан в ремонте подъезда предусматривает, что часть денежных средств, отчисляемых на текущее содержание, идет на ремонт. В настоящее время отчисления населения на текущее содержание жилого фонда составляет 32 % от всех затрат, которые несут жилищные службы при содержании жилого фонда.