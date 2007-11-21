Управление КГБ Беларуси по Гомельской области расследует уголовное дело в отношении членов жлобинской преступной организации.

Продолжателей "подвигов" знаменитой Морозовской группировки и гомельских "пожарников" обвиняют по десяти статьям уголовного кодекса. По фактам совершения разбойных нападений, вымогательств, принуждения к участию в преступной деятельности и даже убийств возбуждено 48 уголовных дел. В качестве подозреваемых и обвиняемых по делу проходит 19 человек.

К хищению 1.200 килограммов сырья для выплавки стали на сумму 100 миллионов белорусских рублей. Комитет государственной безопасности выясняют, почему в числе обвиняемых - сотрудники Белорусского металлургического завода. Почему свои - заводские - стали чужими. Одна из версий - должностных лиц завода принуждали фиктивно списывать дорогостоящее сырье, которое впоследствии продавалось за пределами БМЗ. И это дело рук крупной бандитской группировки из Жлобина - прототипа знаменитой Морозовской банды и гомельских "пожарников". Тяжкие преступления, разбойные нападения, вымогательство и принуждение к участию в преступной деятельности - вот далеко неполный список деятельности жлобинской преступной организации.

Преступная пирамида строилась десять лет. На вершине - главарь и авторитет, который и развивал "криминальный сетевой маркетинг". Сферы деятельности бандитских группировок строго распределялись - одни выбивали деньги из ИП, вторые контролировали проституцию, другие - вербовали в банду. По всему криминальному букеты управление КГБ по Гомельской области возбудило почти полсотни уголовных дел.

В числе подозреваемых по делу проходят активисты преступного промысла. И папки с фактами доказательств их виновности с каждым днем увеличиваются.

Дело по жлобинской преступной организации уже окрестили как одно из самых громких - каждый главарь в совокупности будет отвечать по десяти статьям Уголовного кодекса. Прозвучит ли еще раз приговор, который вынесли когда-то "морозовцам", будет известно в феврале следующего года.