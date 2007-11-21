В агрогородке Серковица в Витебской области нет очереди на жилье, несмотря на то, что жить сюда приезжают со всех уголков Беларуси.

Здесь давно решен кадровый вопрос. И жители обеспечены всем необходимым для жизни и отдыха.

Добросовестно работай, не воруй и не пей. Взамен этого получи хорошие условия для жизни и отдыха. Слово "серковица" обозначает запущенный луг или вытоптанный выгон. Ещё недавно в деревне Толочинского района с одноимённым названием, так и было. Теперь это место не узнать. 52 новых дома.

Новые дома в Серковице строят не по старинке, а по современным технологиям.

О сельхозпредприятии "Рыдомльский", как о крепком и развивающемся хозяйстве, ходят слухи по всей области. Вот и переезжают сюда на постоянное место жительства люди со всех уголков Витебщины.

Гордость агрогородка - новая амбулатория. Кстати, лучшая в районе. Здесь и оборудованный по последнему слову техники стоматологический кабинет, и современные физиоаппараты. Есть в учреждении здравоохранения и дневной стационар.

К Новому году ключи от нового жилья в Серковицах получат ещё три семьи. Домики для них практически достроены. Но на этом привлечение людей в агрогородок не остановиться. Здесь всегда рады видеть тех, кто умеет трудиться.