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Криминальный ответ на квартирный вопрос

21 ноября 2007 17:43
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В Бресте раскрыты финансовые махинации при строительстве жилья. Одна из фирм умышленно производила занижение налоговой базы. Как установили сотрудники областной прокуратуры, общая сумма выручки, которое руководство предприятия скрыло от налогов, составляет более 1 миллиарда рублей.
Втянутыми в неприятную историю оказались почти 800 брестских семей. Большинство из них уже справило новоселье. Еще 350 семей ждут завершения строительства. Уголовное дело, возбужденное в отношении директора фирмы, бухгалтера и помощника, уже направлено для рассмотрения в суд.
# общество

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