Каждому дому - по управдому

Более 80% жилищного фонда Беларуси в настоящее время находится в частной собственности, а обслуживают его до сих пор в основном государственные организации.

Подобная монополия должна быть разрушена. Особая роль в этом процессе отводится управдомам.

:Владимир Макаров инженер по образованию и управдом по призванию. Председателем Молодёжного жилищного комплекса "Солнечный" работает более 20 лет, 11 из них - на профессиональной основе. Самостоятельное начисление платежей за расходы по содержанию и ремонту общего имущества и предоставленные коммунальные услуги, а также контроль своевременной оплаты этих услуг - этап давно пройденный. Здесь пошли дальше - первыми в стране зарегистрировали своё собственное жилищно-коммунальное хозяйство. Накопленный опыт уникален.

Примеры такого успешного хозяйствования в стране единичны. В большинстве товариществ собственников жилья председатели надолго не задерживаются - должность не основная, а нагрузка не малая. Тем временем курс на самоуправление уже взят и профессиональных домоуправов решено готовить в Университетах.

Первые управдомы-профессионалы появятся в лучшем случае к 2013 году. А пока за содержание жилфонда по-прежнему отвечают люди смежных профессий - строители, бухгалтеры, инженеры.