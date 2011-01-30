Почему с прилавков белорусских магазинов исчезли филе пангасиуса и телапии?

На днях в Беларуси временно запрещен ввоз филе пангасиуса и телапии, хорошо знакомых любой хозяйке. Решение принято исходя из интересов отечественных производителей.

Дело в том, что в стране вполне достаточно собственной пресноводной рыбы. Но в условиях демпинга азиатских поставщиков, отечественный карп, толстолобик и белый амур заметно проигрывают импортным хищникам.

В последнее время мороженный пангасиус все чаще пах жареным. В черный список рыбу вносили Соединенные Штаты из-за найденного антибиотика, затем Канада запрещала ввоз, после – придирался санитарный контроль России. С 1 января воздух Въетнамской аквакультуре перекрыли в Беларуси. И что же это за рыба такая – без кости?

Владимир Костоусов, и.о. директора Института рыбного хозяйства Национальной академии наук Республики Беларусь:

Это быстрорастущая хищная рыба, которая реализуется на нашем рынке фактически в стадии малька. Потому что взрослая особь достигает двух и более метров в длину. Во Вьетнаме оборот составляет шесть месяцев.

Для сравнения на выращивание нашего белорусского карпа у производителей уходит 2-3 года. Отсюда и разница в цене. Затрат в несколько раз больше. К тому же юго-восточные поставщики ведут агрессивную демпинговую политику по отношению к европейским рынкам. Соответственно, цена на филе пангасиуса существенно ниже, чем филе карпа. И не только в нашей стране. В ближайшей Польше импортный деликатес стоит в четыре раза меньше живой рыбы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Кулешов, директор магазина:

Конечно же, если бы карп стоил дешевле, брали бы его больше. Сравнивая товар, потребитель в первую очередь смотрит на цену. В случае уменьшения цены на карпа будут расти объемы продаж.

Живой карп продается хорошо. Объемы неплохие, и берут его намного лучше, чем филе замороженное.

Но ведь если себя обмануть можно, то желудок – вряд ли.

Покупатель:

Филе пангасиуса я редко беру, потому что она грязноватая. Я предпочитаю просто карпа.

Милана Исакова, продавец рыбного магазина:

Наш покупатель более ценит живого карпа, поскольку в нем витамины сохранены, нежели в пангасиусе, он замороженный и этих качеств в нем не обнаружено.

Дабы не быть голословными, мы решили поспорить о вкусах и провести свое, независимое исследование.

Именно эти филе и станут нашими экспериментальными образцами. На пищевую ценность рыбу мы проверим в лаборатории. Ну что ж? Рыбка у нас на крючке, отправляемся в лабораторию.

Отраслевая испытательная лаборатория мясо-молочной промышленности. Здесь мы и повернем товар лицом. Знак качества поставят компетентные специалисты.

Татьяна Сенченко, инженер отраслевой испытательной лаборатории мясо-молочной промышленности Института мясо-молочной промышленности»:

Лабораторные исследования данных образцов рыбы будут заключаться в определении пищевой ценности – белков и жиров. Но первоначально мы определим массовую долю глазури.

К результатам исследований мы еще вернемся. А пока с помощью мнений профессионалов попытаемся вывести рыбу на чистую воду.

Импортные пангасиус, тилапия и отечественная альтернатива – карп и толстолобик. Пресноводные рыбы, растущие в искусственных условиях. Только вот одно «но»: в нашей стране – на естественных кормах, в странах-поставщиках – Въетнаме и Китае – на отходах производства. И здесь уже стоит вопрос экологической безопасности, потому как белорусская рыба в мутной воде не плавает.

Сергей Макаренко, директор рыбкомбината:

Вес этого сома порядка 70 килограммов. Но это еще не предел. У нас есть и больше. Но пока еще не попались.

Мы его предлагаем для изготовления чучела, чтобы показывать, какие у нас есть сомы.

Людмила Есимчик, заведующая производственной лабораторией рыбкомбината:

Рыба проходит очень тщательный контроль. Помимо производственного контроля, идет даже мониторинг по живой рыбе, по вредным веществам.

Ни в одной из поставленных проб, а в прошлом году их было 24, превышения этих вредных веществ не установлено.

Буквально через 10 часов после большого улова, покупатель уже может брать за жабры свежую рыбу. В то время как из Вьетнама товар плывет месяцами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Костоусов, и.о. Директора Института рыбного хозяйства Национальной академии наук Республики Беларусь:

Вся продукция глубокой заморозки из стран Восточной Азии проходит до нашего рынка от четырех до шести месяцев. За это время она теряет свою глазурь, сохраняет только ту тканевую жидкость, которая имеется естественным образом либо была дополнительно внесена для предотвращения усыхания мяса. Такие приемы тоже используются.

Наталья Цемборевич, старший научный сотрудник отдела гигиены питания Республиканского научно-практического центра гигиены:

Для потребления, лучшим усвоением, а значит наиболее высокой пищевой ценностью, обладают те продукты, которые выращиваются в регионе ее потребления. Этим и ценна и полезна пресноводная рыба, выращенная в хозяйствах Республики Беларусь.

А теперь самое время узнать пробу лабораторной дегустации.

Татьяна Смоляк, инженер отраслевой испытательной лаборатории мясо-молочной промышленности Института мясо-молочной промышленности:

В ходе проведенных исследований получили следующие результаты: массовая доля глазури в филе пангасиуса составляет 5%, в карпе — 1,8 %.

Владимир Костоусов, и.о. Директора Института рыбного хозяйства Национальной академии наук Республики Беларусь:

По стандартам должна занимать не более 4% от массы замораживаемой рыбы.

Татьяна Смоляк, инженер отраслевой испытательной лаборатории мясо-молочной промышленности Института мясо-молочной промышленности:

Если проще говорить, то покупатель платит за воду. Больше глазури, больше вес, больше воды. Массовая доля белка в пангасиусе – 11%. Белка в карпе – 16,1%. Доля жира в пангасиусе – 3%, в филе карпа – 3,5 %.

Теперь смотрите и сравнивайте: на ценнике пангасиуса глазурь почему-то в норме. Масса белков завышена в два раза. А на рынке товар на гребне волны. И чтобы занять свое достойное место в торговле, белорусские производители вынуждены биться как рыба об лед.

Татьяна Краснюк, начальник отдела управления организации потребительского рынка продовольственных и непродовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь:

Рынок пресноводной рыбы у нас захватывает полностью филе пангасиуса и тилапии.

В целях оказания поддержки отечественному производителю по реализации их продукции, для того, чтобы предоставить им возможность расширять производство и переработку данного вида рыбы, принято решение ограничить импорт пресноводного филе.

В Минторге не скрывают: плавники пришлось обрезать. Крупные поставки заморского сырья внутренний рынок буквально держали на крючке. Если в 2008 году импорт пресноводной рыбы составлял около 4,5 тысяч тонн, в минувшем – уже семь тысяч. Отечественному поставщику в таких условиях пришлось залечь на дно.

Тому подтверждение Любанский рыбокомбинат. Цех по переработке сырья здесь сдали в сентябре прошлого года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но предприятие до сих пор не может выйти на проектные мощности. Есть товар, но нет купца.

Сергей Макаренко, директор рыбкомбината:

Торговые предприятия не хотят брать у нас на реализацию.

Они обещают дать нам заявку, но до сих пор никаких заявок у нас нет. И мы так получается, что ездим, с каждым магазином вроде бы договорились, но получается что наша машина ездит и развозит по пять кило. Одни убытки.

Викентий Завадский, заместитель директора Департамента по мелиорации и водному хозяйству Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Рыбхозам сложно везде производить торговлю.

Из этой рыбы, которую мы выращиваем, примерно 10 тысяч тонн мы имеем, чтобы 100% обеспечить население в живом виде.

Очевидно, наши карповые виды не уступают импортируемому сырью, отличаясь только тем, что имеются межмышечные косточки.

Все чаще белорусский деликатес можно увидеть в меню ресторанов. Оксана признается: от ее фирменного карпа посетителя за уши не оттянешь.

Повар:

Очень довольны остаются, потому что фаршируется рыба простыми овощами. И сама рыба вкусная.

И на десерт несколько цифр для души. Употребление рыбы пять раз в неделю вдвое снижает риск инсульта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Эскимосы, в рационе которых рыба – ежедневный продукт, вовсе не страдают сердечными заболеваниями. Так что ешьте на здоровье.