Белорусские налоговики отмечают свой профессиональный праздник

А впервые эта профессия появились в нашей стране лишь в 1990 году.

Татьяна Гавриловна помнит, как все начиналось. Коридоры налоговой, где работает почти 20 лет, — сами по себе музей, а она здесь — как раритетный экспонат.

Татьяна Ерофеенко, начальник управления инспекции Министерства по налогам и сборам Московского района Минска:

17 лет назад налоговая служба инспекции по Московскому району занимала несколько кабинетов, потому что там было где-то пять отделов. Инспекция, конечно, расширилась.

Расширялась она и правда не по дням, а по часам — вместе с развитием производства в стране. Небольшое подразделение Министерства финансов в 2001 году преобразовалась в самостоятельное ведомство. А за это время много воды утекло — в том числе, и очереди плательщиков из этих самых коридоров.

Татьяна Ерофеенко, начальник управления инспекции Министерства по налогам и сборам Московского района Минска:

Я пришла сюда старшим налоговым инспектором. И на участке у меня было 300 организаций. Все люди стояли в очереди возле кабинета. Сейчас здесь всегда спокойно и люди к нам приходят только проконсультироваться.

Электронное декларирование и принцип одного окна. Теперь Татьяна Гавриловна и не знает, кто этим нововведениям в свое время обрадовался больше — она, налоговый инспектор, или ее клиенты. Хотя ветер перемен в этих коридорах дует постоянно — налогов с каждым годом все меньше, добросовестных клиентов — все больше.

Татьяна Ерофеенко, начальник управления инспекции Министерства по налогам и сборам Московского района Минска:

На 1 января этого года осталась только одна организация, которая осталась с задолженностью 88 миллионов рублей.

Большинство клиентов платят исправно, а потому и спит спокойно. А налоговая служба этот самый сон норовит сделать слаще. Если в начале 90-х налоговая нагрузка на экономику страны была 40%, то сегодня — 30%. Исчезли 6 видов платежей из выручки — из-за них предприятие платило фактически дважды. Да и количество подакцизных товаров сократилось наполовину.

Сергей Наливайко, заместитель министра по налогам и сборам:

Будет расширяться налогооблагаемая база, будут создаваться благоприятные условия для ведение бизнеса. И за счет этого — увеличение поступлений в бюджет.

Куда приведут родные коридоры Татьяну Гавриловну — покажет уже следующая круглая дата. Во всяком случае, эти 20 лет — как в ее памяти, так и в памяти плательщиков — оставили только светлые воспоминания.