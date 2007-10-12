По следам россиян

Российские журналисты, совершавшие пресс-тур по Могилёвской области, открыли для себя новую Беларусь.

Они побывали более чем на 10 объектах. На каждом их встречали не только чистота и порядок, но и трудолюбивый народ. Представители масс-медиа даже удивлялись - а не подстроено ли всё к их приезду.

Первый агрогородок Быховского района первым же и принимал российских гостей. В Следюковской школе уверяют: к визиту даже не готовились - обычный учебный день. Однако и без подготовки смогли удивить россиян: компьютерами в классах и зарплатами учителей. Журналисты местных жителей удивляли тоже - вопросами.

На бобруйской "Белшине" вместо отведённых 1,5 часов, россияне задержались на 2,5 часа - впечатлили масштабы производства. О том, что к их приезду на предприятии наводили лоск, гости и думать позабыли. Шинникам этим заниматься некогда. Загрузка мощностей здесь стопроцентная - работают в три смены.

Последним и самым впечатляющим объектом пресс-тура стал "Стеклозавод "Елизово". За производством стекла, журналисты наблюдали с интересом, рассказывают на предприятии. Зарубежным гостям на белорусских предприятиях рады всегда. Вот

только наводить лоск перед их приездом здесь не принято.

