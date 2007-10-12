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В Минске открылась выставка церковной утвари "Покровский кирмаш-2007"

12 октября 2007 17:42
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Любить и беречь свою религию призвали сегодня представители епархии на открытии "Покровского кирмаша-2007". Это традиционная выставка церковной утвари, на которой представлено все, что так или иначе связано с бытом и жизнью прихожан. В этом году гостями кирмаша стали десятки монастырей и православных приходов России и Украины. Они привезли с собой гжельский фарфор, павлово-посадские и оренбургские платки, мед. С подобными выставками представители христианской церкви всегда связывали самые светлые чаяния и надежды - возрождение церкви.
# общество

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