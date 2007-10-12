Награда за заботу и любовь

Сегодня в Минской городской Ратуше прошла торжественная церемония вручения орденов матери.

Высокой награды за терпение, заботу и понимание были удостоены 12 женщин столицы. Все они воспитывают 5 и более детей. По традиции ордена лично вручал Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов. В свою очередь героини праздника отметили высокий уровень государственной поддержки многодетных семей.

Вместе с Орденом Матери женщины получили единовременную материальную помощь в размере пяти бюджетов прожиточного минимума и право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Всего же в Беларуси за 12 лет Ордена матери удостоены 5 тысяч 266 женщин. Особенно урожайным на многодетных был 2006 год - объявленный годом матери. Тогда орденами были награждены 534 женщины.

