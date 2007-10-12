Более 400 лет лишения свободы

12 октября в Гомеле вынесен приговор участникам, так называемой, "Речицкой преступной группировки".

Бандиты более 10 лет держали в страхе не только Речицкий район. Сфера их влияния распространялась на Хойники, Мозырь и даже областной центр. Покушение на убийство, изнасилование несовершеннолетних, вымогательство, мошенничество, - всего более 90 эпизодов рассмотрено за полгода судебного разбирательства.

31 преступнику вынесены приговоры от 7 до 23 лет лишения свободы. Наибольшие сроки с отбыванием заключения в колонии усиленного режима получили главари банды Белявский и Грищенко. Еще пятеро преступников до сих пор находятся в международном розыске.