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Более 400 лет лишения свободы

12 октября 2007 17:41
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12 октября в Гомеле вынесен приговор участникам, так называемой, "Речицкой преступной группировки".

Бандиты более 10 лет держали в страхе не только Речицкий район. Сфера их влияния распространялась на Хойники, Мозырь и даже  областной центр. Покушение на убийство, изнасилование несовершеннолетних, вымогательство, мошенничество, - всего более 90 эпизодов рассмотрено за полгода судебного разбирательства.

31 преступнику вынесены приговоры  от 7 до 23 лет лишения свободы. Наибольшие сроки с отбыванием заключения в колонии усиленного режима получили главари банды Белявский и Грищенко. Еще пятеро преступников до сих пор находятся в международном розыске.

 

# общество

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