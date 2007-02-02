По факту ДТП в Дзержинском районе с туристическим автобусом возбуждено уголовное дело

Напомним, авария произошла накануне рано утром в районе населенного пункта Усса. Водитель, житель Березовского района, не справился с управлением.Автобус "Мерседес" съехал в кювет и опрокинулся. В нем находилось более 30 туристов - граждане Беларуси, России и Германии. Из-за полученных травм скончались гражданка Германии и белоруска. С различными травмами трое граждан России и жительница Витебска помещены в больницу. Оперативно-следственная группа выясняет причины и обстоятельства происшествия, а также степень вины водителя. Одна из предполагаемых версий - превышение скорости на участке, где было ограничение до 70 км/час, в сложных условиях. Уголовное дело возбуждено по статье за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств. Виновным грозит срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.