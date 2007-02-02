Теплая зима позволила сэкономить в системе ЖКХ почти треть энергоресурсов

И население это ощутило: в декабре-январе плата за коммунальные услуги была на 18-20% ниже, чем в предыдущем сезоне.Кроме того, усиление морозов не внесло сбоя в работу системы ЖКХ. Чрезвычайные ситуации могут возникнуть, если температура -25-30 градусов сохранится в течение недели. Сегодня работников ЖКХ больше волнуют перепады температур ночью и днем, а в результате - капель, сосульки, скользкие тротуары, угроза обрушения снега с крыш. Поэтому первостепенное внимание - вопросам безопасности людей при движении вблизи зданий и сооружений.