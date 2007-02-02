Белорусские болота уникальны

В нынешнем году две белорусские территории получат статус водно-болотных угодий международного значения. В перечень Рамсарских угодий войдут заказник "Выгонощанский" и часть территории Березинского заповедника. Сегодня в республике находится восемь Рамсарских территорий - заказники "Споровский", "Средняя Припять", "Званец", "Ольманские болота", "Освейский", "Ельня", "Котра" и "Простырь".

Белорусские болота - важные для воспроизводства 16 видов птиц, внесенных Международным союзом охраны природы в "Красный список фауны", находящейся под угрозой исчезновения. Конвенция о водно-болотных угодьях была подписана 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар. Сейчас сторонами соглашения являются 144 страны. Беларусь присоединилась к конвенции в 1999 году.