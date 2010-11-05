По амнистии частично освобожден директор брестской швейной компании Валентин Дандорф

Обвинительный приговор по громкому делу швейников пятого ноября вынес суд Московского района Бреста. На скамье подсудимых – представители крупной швейной компании и ее руководитель Валентин Дандорф. Расследование по делу началось в июне прошлого года.

На 14 швейных фирмах он, по словам оперативников, довел до совершенства все тонкости теневого бизнеса. Ткань ввозили контрабандой, зарплату платили в конвертах, товар вывозили без накладных. Налоги практически не платили. В офисах фирмы были сделаны тайники для товаров и сырья. Мошенники нанесли ущерб государству в 600 миллионов рублей. Эту сумму предприниматель возместил добровольно. Также в доход государства изъяты ткани и оборудование и фирмы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Надзоров, прокурор Брестской областной прокуратуры:

Дандорфу назначено два года шесть месяцев лишения свободы. Он находился под стражей. Также к нему был применен закон об амнистии (статья 7). Дандорф был освобожден частично сроком на один год.

Гарафудиновой назначен один год шесть месяцев лишения свободы. Но она уже отбыла его, так как находилась под домашним арестом.