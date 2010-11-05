Орган в Софийском соборе в Полоцке состоит из 3095 трубок от шести метров до 15 см в длину

Орган Софийского собора отмечает 25-летие. В Полоцком Софийском соборе проходит фестиваль органной музыки.

Поздравить короля музыкальных инструментов собрались лучшие европейские исполнители. Под сводами Софийского собора проходит уже традиционный фестиваль органной музыки. В этом году в нём впервые принимают участие музыканты из Австрии и Румынии.

Удивительная акустика Софийского собора идеальна для звучания органа. Король музыкальных инструментов прописался под сводами этого культового сооружения 25 лет назад. Специально для Полоцка его собрали в Чехословакии. Механизм очень сложный – состоит из 3095 трубок от 6 метров до 15 см в длину, и капризный требует особого ухода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Этот многотонный инструмент как человеческий организм, боится сквозняков, сырости и пыли. На время ремонта в соборе его прятали под специальными навесами. Ведь концертный орган – дорогое удовольствие. Четверть века назад он стоил миллион советских рублей.

Выпускница Московской консерватории Ксения Погорелая уже 22 года – бессменная хозяйка органа. Место за любимым инструментом часто уступает музыкантам из разных стран мира. Все они очарованы божественной музыкой и аурой полоцкого храма.

В программе 15 международного фестиваля органной музыки «Званы Сафii» как никогда много иностранных имен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Чеслав Грабовский из Польши уже выступал в Полоцке. А вот на фестивальный эксперимент с белорусским оркестром решился впервые.

Чеслав Грабовский, дирижер (Польша):

Я очень много слышал об органе. Это очень известный орган не только в Беларуси, но и во всей Европе.

«Званы Сафii» в Полоцке будут звучать до конца ноября. Впервые на фестивале австрийские музыканты исполнят классику пяти веков, а старинную органную музыку – гости из Румынии.