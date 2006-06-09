Прямой эфир

Пляжи Цнянского водохранилища готовы к приему отдыхающих

09 июня 2006 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
К началу нынешнего летнего сезона на Цнянском водохранилище впервые не пришлось ремонтировать пляжное оборудование - его только покрасили.

Хоть отдыхающих на водоеме еще мало, все готово к их массовому наплыву. За исключением пляжа № 4, который располагается со стороны деревни Цна.

Сейчас активно ведется его реконструкция. Уже почищено и засыпано песком дно, отсыпают прибрежную полосу. Все эти работы планируют завершить к середине июня. В планах - устройство на этом пляже стоянки на 90 машин, установка нового оборудования, а в перспективе - строительство кафе и душевых.
Подобная серьезная реконструкция ожидает пять пляжей Цнянского водохранилища. Получит новый облик и спасательная станция.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
09 июня 2006 08:13

Осторожно, фальшивый проездной!

09 июня 2006 08:12

Испытание для настоящих парней

09 июня 2006 07:30

О прозрачности и справедливости вступительных испытаний