О прозрачности и справедливости вступительных испытаний

В Беларуси завершаются последние приготовления к проведению централизованного тестирования. Кампания по экзаменации сотен тысяч абитуриентов по всей республике стартует в понедельник, 12 июня. В Комитете госконтроля обсудили, как обеспечить прозрачность и справедливость вступительных испытаний.

Участников централизованного тестирования примут 7 тысяч аудиторий в вузах республики. Сейчас здесь запечатывают пакеты с тестами и бланками для ответов. Испытание по белорусскому языку, а именно оно открывает в этом году вступительную кампанию, пожелали сдавать более 80 тысяч абитуриентов. Экзамен начнется в понедельник в 11 часов по всей стране одновременно.

Обязательно при себе абитуриент должен иметь паспорт и ручку, желательно - калькулятор. Больше ничего пронести на тестирование не удастся. По каждому предмету 10 равноценных вариантов. Например, если в аудитории 30 человек, то решать одинаковые тесты соответственно будут лишь 3. Что будет в заданиях - неизвестно до самого последнего момента.