Испытание для настоящих парней

За право обрести высший символ воинской доблести и чести внутренних войск Беларуси - краповый берет - боролись 3 дня полсотни претендентов. Это одно из самых сложных испытаний на постсоветском пространстве, которое провели уже в 29 раз.

В нынешнем году на старте спецназовского марафона участвовало 49 кандидатов. В их числе военнослужащие из 3-й отдельной бригады оперативного назначения, курсанты факультета внутренних войск Военной академии, военнослужащие одной из войсковых частей Гомеля, а также представитель Брестского ОМОНа.



После первого дня право продолжить борьбу получили 28 кандидатов. Несмотря на сложность испытания, говорит командир бригады Дмитрий Павличенко, желающих не становится меньше: <Эти парни - сильные, надежные и преданные. Они могут бороться и через пот, кровь, боль, через <не могу>, преодолевая не только препятствия и сильных, опытных соперников, но и самих себя>.

Хозяин крапового берета получает право в случае необходимости пойти в бой и выполнить самую трудную задачу. Чего это стоит на самом деле - знает только тот, кто уже прошел этот путь.

:Теперь Денис Клетный и его товарищи могут гордиться - они добились заветного титула, и этот день запомнится им на всю жизнь. На торжественную церемонию вышли все 24 претендента, допущенные к последнему этапу - рукопашному бою. Такое случилось впервые - обычно это испытание выдерживают не все. И это потому, что у кандидатов повысился уровень подготовки, считают организаторы. 8 июня ряды Крапового братства Беларуси увеличились на 24 бойца.

В честь новых обладателей краповых беретов вынесли Боевое знамя части. Все военнослужащие прошли перед ними торжественным маршем, и это тоже высочайшая почесть.