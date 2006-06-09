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Осторожно, фальшивый проездной!

09 июня 2006 08:13
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Витебскими контроллерами на общественном транспорте обнаружено небывалое количество поддельных проездных документов. Только за первую неделю июня изъято 13 фальшивых билетов. Большинство из них давали право проезда на все виды городского транспорта.
Стоимость такого проездного в Витебске составляет около 24 тысяч рублей. Качество подделок достаточно высоко и специалисты утверждают, что обнаружена лишь малая часть фальшивок. Как установила экспертиза, поддельные проездные изготавливали на компьютере. Сейчас сотрудники милиции ведут следствие.
# общество

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