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«Площадь Богушевича» и «Юбилейная площадь»: как сейчас выглядят строящиеся станции метро

09 октября 2019 11:15
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Строительство станции метро «Площадь Богушевича» вышло на финальную стадию, сообщили в программе «Большой город». Уже легко угадываются черты просторного вестибюля. Длина – почти 140 метров. Сама станция полностью монолитная, для большей прочности.

«Площадь Богушевича» и «Юбилейная площадь»: как сейчас выглядят строящиеся станции метро-1

«Площадь Богушевича» и «Юбилейная площадь»: как сейчас выглядят строящиеся станции метро-3

Такой же будет соседняя с ней «Юбилейная площадь». На некоторых участках продолжается прокладка тоннеля. Вместе с тем здесь строители уже штукатурят стены и укладывают плитку на платформе.

«Площадь Богушевича» и «Юбилейная площадь»: как сейчас выглядят строящиеся станции метро-6

«Площадь Богушевича» и «Юбилейная площадь»: как сейчас выглядят строящиеся станции метро-8

# Минское метро # общество

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