«Площадь Богушевича» и «Юбилейная площадь»: как сейчас выглядят строящиеся станции метро

Строительство станции метро «Площадь Богушевича» вышло на финальную стадию, сообщили в программе «Большой город» . Уже легко угадываются черты просторного вестибюля. Длина – почти 140 метров. Сама станция полностью монолитная, для большей прочности.

Такой же будет соседняя с ней «Юбилейная площадь». На некоторых участках продолжается прокладка тоннеля. Вместе с тем здесь строители уже штукатурят стены и укладывают плитку на платформе.