Плавающий музыкальный фонтан появится в Минске

Новости Беларуси. Самый умный фонтан в столице. Новый гейзер длиною 90 метров планируют открыть в 2020 году на Свислочи возле сквера Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он будет состоять почти из 200 поворотных и вращающихся струй, оснащённых видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображений на поверхности воды.