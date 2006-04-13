Планируется обмен теле- и радио- материалами между странами Содружества

13 апреля в штаб-квартире Исполкома СНГ в Минске начала работу экспертная группа по согласованию проекта Решения об организации обмена теле- и радио- материалами между странами Содружества. Речь идет о теле- и радиопрограммах, посвященных 15-летию образования Содружества Независимых государств. Решение было принято еще в прошлом году, на Казанском саммите глав правительств. Каким именно будет механизм взаимного размещения теле- и радиопрограмм в странах Содружества - пока точно не известно, но задача стоит серьезная- обеспечить правовые, организационные и экономические условия для производства и обмена этой продукцией. Скорее всего, это будет не коммерческая, а обменная основа.