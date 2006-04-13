Чистая машина - чистый город

От 30.000 до 150.000 белорусских рублей - таково наказание за мойку машин в неположенном месте. Сотрудники ГАИ уже составили на водителей-нарушителей около десятка протоколов.Операция <Чистый город> в столице уже стала традиционной. В первую очередь, сотрудники ГАИ обращают внимание на несанкционированные свалки. Раньше проржавевшие остовы <железных коней> обнаруживали везде: во дворах, в лесопарковых зонах, прилегающих к частному сектору. В последнее время такие случаи - редкость.