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Чистая машина - чистый город

13 апреля 2006 12:56
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От 30.000 до 150.000 белорусских рублей - таково наказание за мойку машин в неположенном месте. Сотрудники ГАИ уже составили на водителей-нарушителей около десятка протоколов.Операция <Чистый город> в столице уже стала традиционной. В первую очередь, сотрудники ГАИ обращают внимание на несанкционированные свалки. Раньше проржавевшие остовы <железных коней> обнаруживали везде: во дворах, в лесопарковых зонах, прилегающих к частному сектору. В последнее время такие случаи - редкость.
# общество

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