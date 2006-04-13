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К началу лета в Минске откроется магазин санаторно-курортных путевок

13 апреля 2006 12:55
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Федерация профсоюзов Беларуси сообщает, что это будет специально оборудованный офис, где можно будет получить исчерпывающую информацию об отдыхе в профсоюзных здравницах и приобрести путевку в любую из них.За считанные минуты клиент получит сведения о наличии свободных мест в санаториях и туристических объектах, стоимости путевок, дополнительных услугах и ценах на них. Иными словами, вся информация о профсоюзных базах отдыха будет объединена в единую сеть.
# общество

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