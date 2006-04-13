Сотрудники милиции проводят активную работу по выявлению подпольных торговцев спиртными напитками

Число нелегальных торговых точек, реализующих спиртное в ночное время, растет. Столичная милиция предлагает запретить торговлю алкоголем после девяти вечера.Правоохранители уверены, что это поможет сократить число <пьяных> преступлений. Ограничение на торговлю спиртным после 23.00 дало свои результаты: преступность на улицах города сократилась. Однако, для любителей алкогольных напитков этот запрет, как оказалось, не помеха. Только в столице около сотни подпольных мест продаж горячительного, и количество таких <магазинов> постоянно увеличивается.