Пиротехника под жестким контролем

Во время предновогоднего ажиотажа вокруг пиротехники белорусский Минторг будет работать в тандеме со спасателями.

Под жестким контролем будет буквально все: от организации импровизированных файер-шоу до продажи обычных петард на рынках и сети интернет.

Один из новогодних атрибутов – петарда – еще летом осталась вне закона. Однако, несмотря на все запреты, развлекательную взрывчатку на рынки поставляют килограммами. Не говоря уже о полной торговой анархии на просторах интернета.

Во всемирной паутине уже действует запрет на продажу не только петард, но и любой пиротехники. Однако на деле электронный взрывной бизнес живет и процветает. Такая заочная покупка – из разряда высшей категории риска для здоровья.

Ольга Скурко, заместитель начальника управления организации торговли и услуг министерства торговли Республики Беларусь:

– В интеренете отследить легальность и правильность реализации сложнее. Когда вы приходите в магазин, или на рынок, вы все видите воочию. Вот с этой точки зрения пока введен запрет.

Как показывает практика, не все качественно и в мире реальном. Предновогодний ажиотаж наблюдается и среди теневых продавцов на рынках. Зажигательный товар без документов везут килограммами. Даже, несмотря на штрафы и аресты имущества.

Екатерина Лисовская, пресс-офицер Центрального РУВД Минска:

– За минувшие выходные на территории рынка «Ждановичи» было изъято 35 тысяч штук незаконной пиротехнической продукции.

При желании, пиротехнику купить – не проблема. Главное – правильно и безопасно ее использовать. Не исключено – и в закрытом помещении. Единственное условие – полное соблюдение правил пожарной безопасности. Даже управление МЧС не планирует вводить дополнительных ограничений для клубных вечеринок и салютов. Однако сами спасатели на время праздников перейдут на усиленный режим работы.

МЧС и Минторг разработали рекомендации по продаже пиротехники. В них учтены и условия хранения, и даже теоретическая подготовка продавца. Так что приобрести качественный товар сегодня реально только в магазине.