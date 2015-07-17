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Первый в Беларуси фестиваль авиационного спорта «70 лет мирного неба» может войти в Книгу рекордов Гиннесса

17 июля 2015 18:02
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Новости Беларуси. В эти минуты 70 воздушных шаров готовят к полету над Минском. Если погода не помешает поднять в небо их все, будет установлен рекорд, достойный Книги Гиннесса. Ведь еще ни над одной столицей мира не пролетало столько аэростатов одновременно.

Так откроется первый в Беларуси фестиваль авиационного спорта «70 лет мирного неба». В основной программе – Международный кубок по воздухоплавательному спорту и вертолетные гонки. Кроме того посетителей ожидает авиа-шоу, массовый парашютный десант, флешмобы и особая программа для детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фестиваль продлится три дня и будет проходить на трех столичных площадках: аэродром Боровая, аэропорт «Минск-1» и у стелы «Минск – город-герой».

Мария Опарина, пилот теплового аэростата (Россия):
Первые впечатления о городе: светлый, большой, чистый, просторный. На мероприятии огромное количество команд и организация на очень высоком уровне. Я рассчитываю на то, что будут интересные и красивые полеты.

Арнис Микельсонс, пилот теплового аэростата(Австрия):
Собирается много шаров, которые привозят на прицепах. И колонны, как вы видите, образуются огромные. Ваши широкие улицы нам очень помогают.

# общество # Фестиваль

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