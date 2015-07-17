«Школа безопасности и выживания» под Гомелем собрала ребят из 15 стран

Новости Беларуси. Пожарная эстафета, оказание первой помощи и просто песни у костра. Школа безопасности под Гомелем собрала ребят из 15 стран, в том числе и ребят из Украины, которым навыки выживания в непростых условиях вполне могут пригодиться в реальной жизни.

Татьяна Линник, капитан команды «Живчик» (Украина):

По легенде у нас была поздняя осень. Обрушение здания. Двое пострадавших. Одному нужно было наложить повязку, второму жгут.

С поставленной задачей команда из украинского села Бугрин справилась почти на «отлично». Парни и девчата — воспитанники «Школы безопасности и выживания». На занятиях их учат как остаться живым и помочь другому в самых нестандартных ситуациях. Они даже умеют находить туристов, попавших в снежную лавину. Оказаться в одиночку в лесной чаще или на необитаемом острове никто из них уж точно не боится.

Бугримовская «Школа выживания» была создана на базе туристического кружка. За три десятка лет бессменный руководитель движения Леонид Рокунец научил выживать сотни ребят. Но он и подумать не мог, как массово эти навыки будут спасать жизни. Сегодня десятки его воспитанников самых разных возрастов призваны на службу в так называемую АТО, то есть фактически оказались в зоне реальных боевых действий.

Леонид Рокунец, руководитель отделения всеукраинского общественного детского движения «Школа безопасности» (Украина):

Боец получил ранение. Даже не в бою, а на растяжке, например. Самое главное — вовремя остановить кровотечение. Ребята всё это проходят.

Девятиклассница Валентина Кулинка в белорусском Гомеле рисует плакат о том, что нельзя оставлять детей без присмотра родителей. А её собственный отец в Украине за сотни километров от родного дома вот уже полгода охраняет блок-пост под Горловкой. Для того, чтобы Вале выехать за границу — в Беларусь — нужно было оформить документы у нотариуса обоим родителям: и отца отпустили в краткосрочный отпуск. Десять суток пролетели как один миг.

Валентина Кулинка, участник команды «Живчик» (Украина):

Я очень была рада, что он приехал, и не важно, поехала бы я в Беларусь или нет, главное — это было его увидеть.

Эти дети смотрят на жизнь уже другими глазами, в том числе и на свои навыки и умения. Само слово «выживание» в Украине сегодня обретает своё прямое значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Линник, капитан команды «Живчик» (Украина):

Очень много наших односельчан сейчас находится в зоне АТО. Друг моего брата сейчас там, парню всего 24 года. Вернулся брат моей одноклассницы. Много чего рассказывал. Без слёз слушать невозможно.

Дмитрий Слигнюк, участник команды «Живчик» (Украина):

Очень переживаем. Там много наших друзей, родственников. Страшно.

Леонид Рокунец, руководитель отделения всеукраинского общественного детского движения «Школа безопасности» (Украина):

Эта война никому не нужна. Поверьте, украинцы хотят мира.