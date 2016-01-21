Первый случай смерти от гриппа зафиксирован в Москве

Новости России. Первый случай смерти от гриппа зафиксирован в российской столице. Об этом сообщил главный специалист по инфекционным болезням Москвы Николай Малышев во время пресс-конференции в РИА Новости.

Что именно стало причиной смерти, говорить пока рано.

Однако Малышев уточнил, что обычно смерть при заболевании гриппом случается из-за осложнений, обусловленных поздним обращением к врачу.



Также инфекционист сообщил, что общие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на данный момент в Москве ниже расчетных эпидемических.

Напомним, единичные случаи гриппа уже начали регистрировать в Беларуси.

Подъем заболеваемости медики ожидают к концу января – началу февраля.

Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, избегать контакта с заболевшими, проветривать помещения и соблюдать личную гигиену.

К проявлению легкомысленного отношения к гриппу относится и чрезмерное упование на многочисленные популярные средства при первых признаках простуды.