Не брать велосипед и домашних питомцев

Столичная милиция запрещает приезжать на массовые гуляния в День города Минска на велосипеде и брать с собой домашних животных.

В выходные дни милиция города будет работать в усиленном режиме. Места проведения массовых мероприятий будут огорожены турникетами. Желающим попасть на праздник нужно будет пройти через контрольно-пропускные пункты, оборудованные как стационарными, так и ручными металлодетекторами. В целях безопасности будет вестись видеонаблюдение как в пунктах пропуска, так и в местах массовых гуляний.

К месту проведения массовых мероприятий лучше прибывать заблаговременно. При этом нельзя иметь при себе оружие, проносить спиртное (в том числе пиво), любые напитки в стеклянной таре и крупногабаритные вещи. Разрешено иметь при себе безалкогольные прохладительные напитки в прозрачной, пластиковой таре емкостью не более 0,5 л, сообщает БЕЛТА.