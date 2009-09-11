Чем жил Минск 11 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но возможно осталось незамеченным.

КОНКУРС «МИНСКИЙ МАСТЕР»

КУДА ПОЙТИ В ДЕНЬ ГОРОДА

1.Заводской район. Децибелы зашкаливают - динамики разрываются. Громкой кульминацией праздника в Заводском районе станет рок-фестиваль в парке 50-летия октября. Только лучшее музыкальное меню и только для истинных гурманов. Подпевать можно будет и ведущим фольклорным ансамблям района, которые подхватят творческий марафон. Спортивный же соберёт любителей здорового образа жизни. Для всех желающих – конкурсы, игры, викторины.

2.Ленинский район. В парке имени Грековой любители здорового образа жизни смогут пополнить копилку личных побед не только новыми титулами. По принципу «кто первее, тот богаче» пройдут все любительские соревнования. Заработать жетон на подарок можно будет в турнире по волейболу, детских конкурсах, эстафетах. А разменять на приз - в ближайшем магазине спорттоваров.

3.Центральный район. Для молодоженов Центрального района в день города прозвучит не только вальс Мендельсона, но и музыкальный подарок от дуэта столичных школьников. «Песню о любви» на пороге ЗАГСа исполнят в честь каждой пары.

Трюки по перилам, стрит-трюки и game of skate. Возле Дворца детей и молодёжи лучшие скейтбордисты столицы посоревнуются за право поехать на чемпионат в Москву.

4.Октябрьский район. В воскресенье праздник для жителей Октябрьского района продлится на траве у дома. Во дворе по улице Чкалова соберутся танцевальные коллективы, вокалисты и просто все желающие отметить день города в уютной и привычной атмосфере.

ПОДАРОК ОТ БГУИР

Эстафету праздничных поздравлений сегодня подхватил университет информатики и радиоэлектроники. Ко дню рождения Минска творческий коллектив вуза подготовил музыкальную открытку. В хит-параде прозвучавших песен первые позиции заняли любимые аккорды, посвященные столице.

РЕМОНТ ДОРОГ

Что минчанам праздник – дорожникам рабочий день. Завтра капитальный ремонт развернется на улице Маяковского. С 12 по 14 сентября троллейбусы будут объезжать участок от Бородинской до диспетчерсокй станции «Маяковского». Изменятся трассы троллейбусов № 23, 24 и 5. Компенсировать неудобства будут автобусы № 35-т и 171.

С 12-го по 15-е ремонт трамвайных путей на Долгобродской внесет изменения в работу трамвайных маршрутов № 3, 6 и 8. Перевозить пассажиров будут 150-ый автобус и 9-ый трамвай.

ПРОБКА ИЗ-ЗА АВАРИИ

Примитивной дорожной задаче на улице Янки Купалы сегодня не нашлось правильного решения. На Т-образном перекрестке не разминулись 57-й автобус и водитель иномарки. Непроизвольный блок-пост перегородил дорогу трем потокам машин. Во внеплановый автостоп попал и караван троллейбусов. Пострадавших нет.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ДЕНЬ ГОРОДА

Эпилог лета или пролог осени. Как повернется сюжет истории под названием «Бабье лето» узнаем у главного специалиста по прогнозам Дмитрия Рябова.

ОПРОС

Чем запомнилось 11-е сентября минчанам - узнаем из нашего традиционного опроса.