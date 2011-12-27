Первая в Беларуси выставка детской книги открывается в Минске

Новости Беларуси, Минск. Экспозиция развернется в Минском дворце искусств.

Каждый день посетителей ожидают встречи с детскими писателями. Художники-иллюстраторы проведут мастер-классы, расскажут как рисовать карикатуры и составлять коллажи. Помимо этого ребятам и их родителям покажут театральные представления.

Организаторы выставки таким образом планируют привлечь внимание взрослых к проблеме возрождения традиций семейного чтения. А психологи утверждают, что малышам необходимо много читать до 12 лет. Это повышает их интеллект и развивает творческие способности.

Продлится выставка до окончания зимних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.