Прямой эфир

Первая в Беларуси выставка детской книги открывается в Минске

27 декабря 2011 04:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минск. Экспозиция развернется в Минском дворце искусств.

Каждый день посетителей ожидают встречи с детскими писателями. Художники-иллюстраторы проведут мастер-классы, расскажут как рисовать карикатуры и составлять коллажи. Помимо этого ребятам и их родителям покажут театральные представления.

Организаторы выставки таким образом планируют привлечь внимание взрослых к проблеме возрождения традиций семейного чтения. А психологи утверждают, что малышам необходимо много читать до 12 лет. Это повышает их интеллект и развивает творческие способности.

Продлится выставка до окончания зимних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Выставки # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
26 декабря 2011 18:53

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап

26 декабря 2011 18:18

Опрос. Минчане оценили световое оформление города

26 декабря 2011 18:04

Полтысячи велосипедных дорожек свяжут районы Минска