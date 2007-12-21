Первая группа амнистированных вышла на свободу

В исправительной колонии №1 в Минске право на освобождение получили 19 человек.

Для еще подневольного Вити Пыжа эта прогулка по колонии, возможно, последняя. На зоне - ни шариков, ни праздничного конфетти. О Новом году напоминает только одна местная ель. Еще пару часов назад Виктор наряжал ее с друзьями-сокамерниками. Теперь - в предвкушении праздника по другую сторону колючей проволоки: дома - с сестрой и отцом.

4 года он обходил это место стороной. Здесь, как нигде на зоне, - особое предчувствие свободы. В этой комнате ожидания, как в исповедальне - забывают камерное прошлое и мечтают о будущем. Пока неизвестном.

Но прежде, чем попасть в место духовное, нужно получить билет в новую жизнь. Поэтому в очереди за свободой минуты кажутся вечностью.

1,5 тысячи дней он мечтал об этой минуте. Вот он - шаг на свободную землю. Замолить грехи и поставить свечку за здоровье родственников - первое желание Виктора после заключения.

Церковь - перрон. Последний маршрут на сегодня. Через пару минут поезд тронется в Борисов. Но будут ли ждать его дома - для него вопрос без ответа.

