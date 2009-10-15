Из-за безработицы Пентагон получил рекордное количество новобранцев

Военное руководство заявило о самом успешном призыве с 1973 года, когда конгресс США ввел добровольный принцип комплектования вооруженных сил.

Как отрапортовали в оборонном ведомстве США, план призыва на военную службу оказался выполнен на 103% для действующих войск и на 104% для Национальной гвардии. В итоге модные молодежные прически на короткий армейский ежик сменили почти 167 тысяч человек. Это стало самым массовым набором в армию, военно-морской флот, военно-воздушные силы и корпус морской пехоты за последние 35 лет.

Столь масштабный наплыв новобранцев, несмотря на большую вероятность попасть в Афганистан или Ирак, как оказалось, обеспечили не только патриотические соображения. Рецессия в Америке, экономический кризис и десятипроцентная безработица стали весьма сильными аргументами для молодых людей, решивших надеть армейскую форму, отмечает NEWSru.com.

На призывные пункты в ходе набора отправилось гораздо большее количество образованных молодых людей. Так, по данным кадровой службы Пентагона, 95% нынешних призывников окончили среднюю школу по сравнению с 83% годом ранее. Впрочем, военные все еще остаются недовольными физическими данными американской молодежи призывного возраста: сегодня у каждого четвертого потенциального солдата наблюдается ожирение, а это в пять раз больше, чем было в 1980-е годы.

Кроме того, как считают эксперты, в случае затягивания войн в Афганистане и Ираке добровольный принцип призыва подвергнется серьезному испытанию. Не секрет, что именно стабильный приток новобранцев дает возможность своевременно осуществлять ротацию в «горячих точках». По данным The New York Times, некоторые армейские части, отправляемые в последнее время за рубеж, зачастую были не полностью укомплектованы кадровым составом.