На площади немецкого городка обосновались 1250 садовых гномов-нацистов

В немецком городе Штраубинг (Нижняя Бавария) открывается провокационная выставка работ известного немецкого художника, скульптора и писателя Оттмара Хорла под названием «Танцы с дьяволом».

В рамках выставки на одной из центральных площадей города появятся 1 250 черных садовых гномов, вскинувших руку в нацистском приветствии «Хайль, Гитлер!».

Некоторое время назад «армия» черных гномов уже посетила Бельгию, где, тем не менее, не вызвала к себе особого внимания со стороны еврейской общины. Золотые гномы (изваянные все в той же позе – со вскинутой вверх рукой) украшали также художественную галерею Нюрнберга. Однако на этот раз общественность Германии выражает особое беспокойство в связи с выставкой Хорла, сообщает NEWSru.com.

Ситуация осложняется тем, что гномы будут экспонироваться на площади Людвигплац (бывшей Гроссендойчплац, Большой площади Германии), которая в 30-40-е годы являлась традиционным местом проведения нацистских парадов. Однако Оттмар Хорл утверждает, что он не занимается пропагандой фашизма, а его гномы – не более чем сатирическая инсталляция: «Как известно, садовые гномы глупы, и они делают глупости. В 1942 году меня бы нацисты расстреляли за это».