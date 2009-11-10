Чем жили Минск и минчане 10 ноября

Формула столичного совершенства заложена в трактате устойчивого развития Минска на ближайшее десятилетие. Минск будет городом, в котором хочется жить и работать, в который хочется возвращаться, даже уезжая на заработки в другие страны.

Отечественные социологи вывели формулу столичного совершенства

Она заложена в трактате устойчивого развития Минска на ближайшее десятилетие. Столица будет развиваться по системе «пять городов в одном». Минск — город здоровья и высоких социальных стандартов, город знаний и наукоемких технологий, город — центр международных коммуникаций, город привлекательный для предпринимательства и инвестиций, город, развивающий демократию с участием минчан.

Олег Кобяк, заместитель директора по научной работе минского НИИ социально-экономических и политических проблем:

Это будет город, в котором хочется жить и работать, город, в который хочется возвращаться, даже уезжая на заработки в другие города, в другие страны. Это город, в котором свет минских окон всегда греет душу.

У МКАДА день рождения

Гостей самая важная трасса Минска принимает круглосуточно. Семь лет — не юбилей, но в этот день на кольцевой заметное оживление. Среди гостей были замечены как большегрузы, так и легковушки.

Шестиполосную дорогу строили еще в 1963 году, но город она окольцевала только в 2002. Эта дорога стала дорога для минчан. При выезде за пределы столицы в любой город или страну, заморскую путь водителя все равно пересечется с МКАДом. За одни сутки по виновнице торжества проезжает до 85 тысяч автомобилей, и каждым днем поток машин здесь только увеличивается. Среди дорогих подарков – двухуровневая развязка, которая будет возведена на улице Ташкентской, аккурат к 10-летнему юбилею.

Безымянная улица вскоре зазвучит по-новому

Имя Ефросинии Полоцкой по просьбам администрации района, возможно, появится на табличках. Идея возникла не случайно. Улица примыкает к Свято-Ефросиньевской церкви, которая находится на территории прихода в честь Иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость». Белый храм расположился с правой стороны улицы. Сейчас она больше напоминает большую песочницу. Но в скором времени это место обещает стать одним из самых живописных в столице.

Столица в ожидании праздника

Вместо цветов — еловые ветки. Вечный новогодний символ напоминает минчанам, что до зимнего торжества осталось меньше двух месяцев. Праздничные клумбы привлекают внимание и вызывают улыбку.

Любой желающий может провериться на риск развития диабета

В Минске стартовала благотворительная акция, в ходе которой любой желающий может проверить уровень сахара в крови и получить бесплатную консультацию специалистов. Риск развития диабета уникальный прибор определит в течение 20 секунд. Сдать кровь можно ежедневно до 12 ноября с 10 до 12 часов, а с часу до двух на консультацию и анализ результатов приглашает врач-эндокринолог Республиканского Центра медицинской реабилитации и бальнеолечения.

Ольга Салко, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:



Сахарный диабет второго типа – это достаточно коварное заболевание, которое может очень длительно протекать бессимптомно. Человек может не знать, что у него есть сахарный диабет, и для того, чтобы его выявить, нужно просто банально измерить кровь на сахар.

16 лет со дня образования паспортно-визовой службы

Теперь службе самой впору получать паспорт. Тем не менее, столичные паспортисты расслабляться и не собирались: свой профессиональный праздник они отметили ударным трудом — без перерыва на обед. А вот подарки сегодня получали удивленные посетители, покидающие кабинеты специалистов с блокнотами, фликерами и даже сладкой газировкой.

Павел Хрищенович, начальник отдела по гражданству и миграции РУВД Ленинского района Минска:

Основная цель этой акции, которую мы поставили, - чтобы все граждане, которые приходят к нам сегодня на прием, получили определенный заряд положительных эмоций. Просто захотелось в эти осенние, дождливые, хмурые дни сделать какой-то праздник людям. И. в том числе, себе.

Этот день в истории столицы

В 1930 году на Советской улице (ныне проспекте Независимости) открылся первый в Беларуси звуковой кинотеатр «Красная Звезда». Перед сеансом зрителей развлекали импровизацией на фортепиано.

Ровно 2 года назад в кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии состоялась церемония канонического вступления в должность митрополита Минско-Могилевского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича. На нее прибыли около трехсот священников и сотни верующих.