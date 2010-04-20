Парад фейерверков и военное шоу пройдут в Логойске 8 мая

Фестиваль «Парад фейерверков» и военное шоу пройдут в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе «Логойск» 8 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы фестиваля.

Возрождение искусства салютов и фейерверков на территории СССР было напрямую связано с Великой Отечественной войной. В 1943 году впервые салютом над Красной площадью было отмечено освобождение Белгорода и Орла в рамках знаменитой Курской битвы – 12 залпов из 124 орудий. С тех пор они сопровождали каждую крупную победу той страшной войны, а кульминацией стал салют в честь победы над Германией 9 мая 1945 года – 30 залпов из 1000 орудий. После этого салют стал неотъемлемым атрибутом праздника Победы.

Сегодня искусство пиротехники далеко ушло вперед, так что на Параде фейерверков зрителей ждут не просто размеренные залпы батарей, а настоящие огненные спектакли в небе в сопровождении музыки. Символично, что шоу под Минском в честь 65-летия Великой Победы устроят лучшие пиротехники трех славянских республик бывшего СССР: России, Украины и Беларуси, чьи деды воевали плечом к плечу на фронтах той войны.

Также на фестивале можно будет увидеть реконструкцию военных действий трех эпох. Зрителей ждут поединки рыцарей времен Великого княжества Литовского, сражения между русскими и французскими войсками времен Наполеона и бои между немецкими и советскими частями времен Великой Отечественной. Причем помимо непосредственно батальных сцен посетители смогут познакомиться с вооружением, амуницией и бытом солдат разных времен.