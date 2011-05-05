В День печати на форуме «СМИ в Беларуси» подведут итоги национального конкурса печатных СМИ «Золотая литера»

Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси» продолжает работу в Минске.

На одной площадке собрались более шестисот представителей медиарынка из 8 стран. Среди зарубежных гостей — Россия, Азербайджан, Куба, Венесуэла, Индия. Почетный гость 15-й выставки — пресса Москвы.

Ведущие телевизионные каналы, печатные издания и информагентства подготовили специальные презентации. В программе также многочисленные дискуссии, мастер-классы, семинары, пресс-диалоги и встречи.

Сегодня, в День печати, на форуме в седьмой раз подведут итоги национального конкурса печатных СМИ «Золотая литера». В нынешнем году в нём 25 номинаций. Заявки на участие в этом конкурсе подали около 300 соискателей.

Каждому изданию, информагентству и каналу на выставке отведен отдельный павильон, где посетители могут познакомиться с известными репортерами и авторами самых креативных медиапроектов.

На стенде СТВ посетителей ждут интересные встречи, а также конкурсы и призы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».