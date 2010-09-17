Папа Римский в Шотландии

Визит Понтифика завершился грандиозной мессой. Папа отслужил ее на открытом воздухе в парке Беллахьюстон. На мессе присутствовали около 70 тысяч человек. Они приехали в Глазго со всех концов Соединеного Королевства.

После этого Папа Римский вылетел в Лондон. За два дня в британской столице Бенедикт XVI встретится с лидерами различных религиозных конфессий, отслужит мессу в Вестминстерском аббатстве и выступит в Гайд-парке с молитвенным посланием. Завтра Папа Римский вертолетом вылетит в Бирмингем, где пройдет последний день его визита в Великобританию.