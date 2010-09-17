А. Лукашенко: Нам не надо поднимать пенсионный возраст, потому что наши пенсионеры все равно работают

Задача профсоюзов, по мнению Александра Лукашенко — это постоянный диалог между нанимателем и работниками. Причем, не только в госструктурах, но и в частных.

Александр Лукашенко:

Только профсоюзы имеют право осуществлять общественный контроль даже в тех организациях, где нет членов их объединения. Когда Леонид Петрович попросил меня предоставить им такое право, я сразу же, без колебаний, его поддержал. Действуйте, и не смотрите по сторонам, кто бы там ни был — или государственный чиновник, или бизнесмен – действуйте от моего имени. И вы пошли здесь, фронтом пошли. И я вам за это благодарен, потому что там уже немало работает наших людей. Это особенно актуально в нынешних условиях, когда нами взят курс на либерализацию экономики, упрощение ведения бизнеса. К сожалению, частник иногда экономит на работниках, не создает безопасные условия труда, не выплачивает зарплату, беспричинно увольняет. Независимо от формы собственности предприятия, от того, кто на нем хозяин, неизменным является требование: законодательство о труде должно соблюдаться и в полной мере безоговорочно.

Проблемы, конечно есть. Это и травматизм на рабочих местах — в этом году 152 человека погибли. Недоработка пока и в устранении причин такой страшной статистики.

Но сфера ответственности профсоюза не только работник, но и его семья. Государство на этом никогда не экономило. Сегодня пособия получают 440 тысяч детей и почти 45 тысяч в возрасте до двух лет обеспечены бесплатным питанием, адресную помощь получают 19 тысяч семей. Пенсионеры, ветераны, студенты всегда в центре внимания государства. Сегодня Александр Лукашенко в очередной раз отметил, что повышения пенсионного возраста в Беларуси не будет.

Александр Лукашенко:

Конечно, давайте темнить не будем. Пенсионный возраст в Беларуси непозволительно низкий, со всех точек зрения, прежде всего, с экономической. Потому что очень велика нагрузка на работающего человека. А ведь отчисления гигантские. И такие богатые страны, как Германия, динамично повыщают пенсионный возраст, Франция — там недавно целые акции устраивались, и так далее, и тому подобное.

Но я везде и всегда и в очередной раз сегодня заявляю: мы не пойдем на увеличение пенсионного возраста. Я Леониду Петровичу сказал и спросил его мнение, он мне подтвердил. Нам не надо поднимать пенсионный возраст, потому что наши пенсионеры, если есть где приложиться, и пять лет, и семь лет все равно работают и готовы работать. Меньшая их часть сегодня не способна или не хочет работать в силу каких-то причин. Так вот здесь мы обязательно должны поддерживать пенсионера. Коль мы говорим о том, что пенсионный возраст можно повышать, пусть работает. Мужик пусть работает до 70 лет, если он в состоянии, женщина — до 60-62. Пусть работают, есть, где работать.

Встает второй вопрос: так он же и пенсию получает. Да получает, и должен получать, он ее заработал. Но самое главное: ведь пенсию мы платим не 1000 долларов. Пенсия у нас же совсем невысокая. Так зачем же нам сейчас на ровном месте ломать копья?