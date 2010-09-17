В Беларуси начали регистрировать лиц без определенного места жительства

Пункты социальной адаптации определят местные власти. Подобный порядок был ранее, но только в пределах Минска. Правоохранители помогали получать бездомным паспорта, а порой и трудоустраивали.

Теперь регистрироваться смогут не только наши соотечественники, но и лица без гражданства, которые имеют разрешение на постоянное проживание в Беларуси, однако по каким-либо причинам утратили регистрацию, и нет оснований для их высылки или депортации.

Александр Курныш, старший инспектор по особым поручениям Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:

– Есть категория граждан, которые утратили регистрацию по месту жительства и не могут зарегистрироваться в данном населенном пункте. Чтобы реализовать их право, и они могли адаптироваться и влиться в общество, принято соответствующее постановление.