В Хабаровском крае – день траура по погибшим на борту атомной субмарины

Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные программы. В последний путь сегодня проводили 12 работников судостроительного завода Комсомольска-на-Амуре. Их похоронили на местном кладбище, рядом с почетными горожанами. Позже там установят мемориальный комплекс в память о трагедии. Авария на атомоходе Нерпа случилась 8 ноября во время испытаний. Погибли 20 человек. Они отравились фреоном, после того, как несанкционированно сработала корабельная система пожаротушения.