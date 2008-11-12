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В Хабаровском крае – день траура по погибшим на борту атомной субмарины

12 ноября 2008 11:51
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Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные программы. В последний путь сегодня проводили 12 работников судостроительного завода Комсомольска-на-Амуре. Их похоронили на местном кладбище, рядом с почетными горожанами. Позже там установят мемориальный комплекс в память о трагедии. Авария на атомоходе Нерпа случилась 8 ноября во время испытаний. Погибли 20 человек. Они отравились фреоном, после того, как несанкционированно сработала корабельная система пожаротушения.
# общество

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