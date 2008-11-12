В Минске состоялся семинар по вопросам совершенствования законодательства в области борьбы с киберпреступностью

В форуме приняли участие представители МИДа, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, МВД, а также международные эксперты ОБСЕ и Совета Европы. В Беларуси, в принципе, как и во всем мире, данный вид преступления продолжает стремительно расти. Только за последние девять месяцев в республике было выявлено свыше тысячи фактов компьютерных мошенников. Наибольший интерес представляет личная информация пользователей: сведения о финансовых операциях, данные расчетных и платежных карт, коды радиотелефонных сетей.