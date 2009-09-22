Памятник Миндовгу разрабатывают в Минске

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило 22 сентября рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

АВАРИЯ

Водитель маршрутки решил проскочить на красный свет

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

День без автомобиля в Беларуси

Заводской район

На Партизанском проспекте появились одноглазые регулировщики. Бетонными балками перегородили так называемую "зону ЧП", а трехглазые постовые ещё не успели пройти стажировку на опасном перекрёстке.

Московский район

Минчане признаются в любви родному городу.

Электрощит на улице Рафиева превратился в импровизированную открытку. Такой мини-шедевр с наивной подписью на память минчане презентовали своей столице. Пока художники остаются инкогнито, внесезонная валентинка не остаётся без внимания прохожих.

Вместо полей – почти 2 миллиона квадратных метров жилья.

Район с названием «Северный» появится на карте города. Он проектируется между поселками Новинки и Зацень. Прописаться там смогут больше 75 тысяч минчан. Одновременно с жилыми высотками здесь вырастут школы, детские сады, магазины и автостоянки. При этом Северный не затронет коттеджную и усадебную застройки.

Уроки нравственности в столице

Педагоги-предметники и духовные наставники в одном лице. Уроки нравственности в столице собрали вместе представителей церкви и образования. Семинары и круглые столы – первый шаг в помощи воспитателям. Священнослужители не только делятся опытом с педагогами, но и предлагают конкретные решения морально-этических задач.

В Минске идут работы по созданию памятника Миндовгу

Автор композиции - минский скульптор Геннадий Буралкин. Среди его известных работ — статуи муз и Аполлона на здании Оперного театра. 3 - метровый бронзовый Миндовг верхом на коне разместится в историческом центре Новогрудка. На постаменте высотой в 2 метра король, по задумке автора, должен охранять государственннность.

ИСТОРИЯ

В историю дата 22 сентября вошла как День рождения республиканской радиостанции. Она начала вещание в 1944-ом. А в 1957 минский радиозавод уже выпустил 300-тысячный радиоприемник «Беларусь-57», 230 тыс. радиол, 58 тыс. радиоприемников, свыше 11 тыс. телевизоров. А ровно 49 лет назад улицу Ипподромную переименовали в Кедышко, а Зеленое Кольцо - в улицу Веры Хоружей.

ОПРОC

Фото всех участников нашего традиционного опроса можно найти здесь