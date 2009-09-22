Памятник Миндовгу разрабатывают в Минске

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило 22 сентября рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.
АВАРИЯ
Водитель маршрутки решил проскочить на красный свет
ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ
День без автомобиля в Беларуси
Заводской район
На Партизанском проспекте появились одноглазые регулировщики. Бетонными балками перегородили так называемую "зону ЧП", а трехглазые постовые ещё не успели пройти стажировку на опасном перекрёстке.
Московский район
Минчане признаются в любви родному городу.
Электрощит на улице Рафиева превратился в импровизированную открытку. Такой мини-шедевр с наивной подписью на память минчане презентовали своей столице. Пока художники остаются инкогнито, внесезонная валентинка не остаётся без внимания прохожих.
Вместо полей – почти 2 миллиона квадратных метров жилья.
Район с названием «Северный» появится на карте города. Он проектируется между поселками Новинки и Зацень. Прописаться там смогут больше 75 тысяч минчан. Одновременно с жилыми высотками здесь вырастут школы, детские сады, магазины и автостоянки. При этом Северный не затронет коттеджную и усадебную застройки.
Уроки нравственности в столице
Педагоги-предметники и духовные наставники в одном лице. Уроки нравственности в столице собрали вместе представителей церкви и образования. Семинары и круглые столы – первый шаг в помощи воспитателям. Священнослужители не только делятся опытом с педагогами, но и предлагают конкретные решения морально-этических задач.
В Минске идут работы по созданию памятника Миндовгу
Автор композиции - минский скульптор Геннадий Буралкин. Среди его известных работ — статуи муз и Аполлона на здании Оперного театра. 3 - метровый бронзовый Миндовг верхом на коне разместится в историческом центре Новогрудка. На постаменте высотой в 2 метра король, по задумке автора, должен охранять государственннность.
ИСТОРИЯ
В историю дата 22 сентября вошла как День рождения республиканской радиостанции. Она начала вещание в 1944-ом. А в 1957 минский радиозавод уже выпустил 300-тысячный радиоприемник «Беларусь-57», 230 тыс. радиол, 58 тыс. радиоприемников, свыше 11 тыс. телевизоров. А ровно 49 лет назад улицу Ипподромную переименовали в Кедышко, а Зеленое Кольцо - в улицу Веры Хоружей.
ОПРОC
Фото всех участников нашего традиционного опроса можно найти здесь