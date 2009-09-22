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Время таможенного оформления на границах Беларуси, Польши и Украины уменьшится в разы

22 сентября 2009 17:22
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Сегодня таможенные службы трёх государств в польской Кузнице подписали соглашение о предварительном обмене информацией о перемещаемых грузах.

На подписании соглашения присутствовал генеральный секретарь всемирной таможенной организации Кунио Микурия. Он высоко оценил работу белорусских коллег и высказал уверенность, что подобные шаги способствуют росту объёмов торговли Беларуси и Европейского Союза.

– Таможенная служба – это мост между Беларусью и Европейским союзом. Она способствует более быстрому продвижению товаров. Поэтому международная таможенная организация поддерживает все начинания белорусской таможни. Уверен, подобные соглашения будут только способствовать более тесным экономическим отношениям между Беларусью и странами Европейского союза, – сказал генеральный секретарь всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

# общество

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